БАКУ /Trend/ - Есть потенциал для транспортировки водорода по "Южному газовому коридору".

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу генеральный директор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Мы планируем переход в сферу «зелёных» технологий. В этом направлении уже разрабатываются соответствующие программы. Мы видим потенциал в реализации проектов в сфере ВИЭ, транспортировке водорода по ЮГК. Эта трансформация нацелена на обеспечение климатической безопасности», - сказал он.

Исаев отметил, что в настоящее время есть возможности увеличить пропускную способность "Южного газового коридора" до 31 миллиарда кубометров в год. На текущий момент его мощности составляют 16 миллиардов кубометров в год.

Он подчеркнул, правительством Азербайджана на реализацию и развитие этого проекта были выделены до сегодняшнего дня 10,4 миллиарда долларов.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.