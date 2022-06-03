Проект Транскаспийского газопровода мог бы внести вклад в ускорение процесса сокращения выбросов - Аллан Мастард

БАКУ /Trend/ - Проект Транскаспийского газопровода откроет возможность для выхода туркменского газа на Южный Кавказ.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказал соучредитель и соруководитель энергетического стартапа Trans Caspian US Resources Аллан Мастард на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Транскаспийский газопровод позволит поставлять дополнительные 9-12 кубометров газа в год. Этот проект можно было бы завершить в течение 4 месяцев», - сказал Мастард.

По его словам, этот проект также мог бы внести вклад в ускорение процесса сокращения выбросов.

Мастард отметил, что туркменский газ принесет пользу не только Азербайджану, но и другим странам в регионе.