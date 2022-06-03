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Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию - Оксфордский институт

Энергетика Материалы 3 июня 2022 16:06
Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию - Оксфордский институт

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Есть возможность увеличить поставки туркменского газа по своп-операциям в Турцию.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказала старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Гульмира Рзаева на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Она отметила, что Азербайджан покупает в Туркменистане два миллиарда кубометров газа для внутренних потребностей.

«Мы видим возможности увеличения добычи газа в Туркменистане, Турции, Азербайджане, а также потенциал увеличения экспорта газа на рынки ЕС», - подчеркнула Рзаева.

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