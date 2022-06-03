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Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в развитии альтернативной энергетики - посол

Энергетика Материалы 3 июня 2022 17:11
Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в развитии альтернативной энергетики - посол

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В азербайджанском секторе Каспия есть большие возможности для реализации проектов ВИЭ, в том числе в ветроэнергетике.

Как передает Trend, об этом сказала в пятницу посол Нидерландов в Азербайджане Паулина Эйзема на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По ее словам, Нидерланды могут поделиться опытом с Азербайджаном в этом направлении в рамках визитов экспертов страны в Баку, а азербайджанских специалистов - в Амстердам.

«Отмечу, что в сентябре в Амстердаме состоится мероприятие по альтернативной энергетике, куда мы приглашаем соответствующие структуры Азербайджана», - добавила посол.

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