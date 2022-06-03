Представлена «дорожная карта» по развитию оффшорной ветроэнергетики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - «Дорожная карта» по развитию оффшорной ветроэнергетики в Азербайджане была представлена в пятницу министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC), сказали Trend в IFC.

Согласно документу, Азербайджан имеет потенциал для использования 7 ГВт в оффшорной ветроэнергетике к 2040 году.

Как сообщается, первая в своем роде "дорожная карта" развития оффшорной ветроэнергетики в Азербайджане включает в себя стратегическое видение по двум сценариям — сценарий низкого роста и сценарий быстрого роста.

Анализ сценария низкого роста предусматривает умеренное расширение оффшорной ветроэнергетики, что приведет к использованию 1,5 ГВт потенциала оффшорной ветроэнергетики к 2040 году, составляя 7 процентов от электроснабжения страны. Сценарий высокого роста предусматривает более амбициозное расширение - 7,2 ГВт к 2040 году, что составляет 37 процентов от электроснабжения страны.

Сценарий высокого роста приведет к большему количеству получаемой энергии, большему количеству рабочих мест, более быстрой окупаемости и сокращению большего количества углекислого газа по сравнению со сценарием низкого роста.

В "дорожной карте" изложены рекомендуемые действия, которые необходимо предпринять, чтобы реализовать потенциал оффшорной ветроэнергетики в обоих сценариях. Эти рекомендации включают в себя постановку целей на 2030 и 2036 годы, проведение конкурсных торгов на проект мощностью 200 МВт, за которым следуют более крупные проекты, дальнейшее изучение потенциальных зон развития морской ветроэнергетики, модернизацию инфраструктуры, внедрение передового международного опыта для привлечения финансирования.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn