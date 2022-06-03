Всемирный банк создал карту возможной локации ветряных электростанций в азербайджанском секторе Каспия

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) создал карту возможной локации ветряных электростанций в азербайджанском секторе Каспия

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал главный специалист по возобновляемым источникам энергии в ВБ Шон Уиттакер на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Также на этой карте отображены данные по скорости ветра и прогноз производства электроэнергии, возможность транспортировки и ряд других критериев», - сказал он.

Представитель ВБ подчеркнул, что далее предстоят работы по модернизации инфраструктуры, внедрению передового международного опыта и привлечению финансирования.

Уиттакер отметил, что мощности производства ветроэнергетики в Азербайджане оцениваются в 157 ГВт.

По его словам, процесс проектировки, установки и эксплуатации ветряных станций очень сложный, но в рамках «дорожной карты» изложены действия, которые необходимо предпринять, чтобы реализовать потенциал оффшорной ветроэнергетики.