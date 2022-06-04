В Шуше проходит специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше проходит специальная сессия «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в рамках Бакинской энергетической недели, сообщает в субботу корреспондент Trend.

Заседание проходит с участием более 100 местных и иностранных представителей.

В завершающей сессии принимают участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, управляющий директор и председатель TotalEnergies Регис Агут, исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами, директор по инвестициям ACWA Power Клайв Тертон.

Напомним, что в рамках проводимой 1-4 июня Бакинской энергетической недели были организованы 27-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия», 10-я Юбилейная Каспийская международная выставка «Энергетика и возобновляемые источники энергии» и 27-й Энергетический форум.