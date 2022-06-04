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Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)

Энергетика Материалы 4 июня 2022 12:47
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и компания bр подписали в Шуше документ «Дополнение к исполнительному соглашению о сотрудничестве», сообщает в субботу корреспондент Trend.

Документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Кроме того, было подписано исполнительное соглашение между министерством энергетики и компанией Masdar (ОАЭ). Документ был подписан исполняющим обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фавазом Аль Мухаррами и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Документы были подписаны в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий», которая проходит в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

На сессии был отмечен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Было подчеркнуто, что Азербайджан сыграл важную роль в диверсификации источников энергии. Это говорит о важности развития «зеленого» энергетического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура.

Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана подписало документы с bp и Masdar в Шуше (ФОТО)
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