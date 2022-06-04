Вся территория Карабаха и Восточного Зангезура обеспечена ЛЭП - Парвиз Шахбазов

ШУША /Trend/ - Вся территория Карабаха и Восточного Зангезура обеспечена ЛЭП.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу в Шуше министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, за короткое время в Карабахе была построена станция мощностью 20 мегаватт. Кроме того, восстановлены 19 подстанций, построены семь подстанций и будут построены еще восемь.

Также министр отметил, что вся территория Карабаха обеспечена ЛЭП.

«Хочу отметить, что потенциал солнечной энергетики Карабаха оценивается в 7,2 ГВт, ветряной - в два ГВт. Также хочу подчеркнуть, что 25 процентов водных ресурсов страны находятся именно в этом регионе. Сегодня мы подпишем документы на строительство подстанции мощностью 4 мегаватт с Masdar и с bp - на 230 мегаватт», - сказал он.