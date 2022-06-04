Карабахский регион имеет большой потенциал с точки зрения достижения нулевых выбросов - Гэри Джонс

ШУША /Trend/ - Азербайджан входит в число стран, которые осуществляют проекты по снижению выбросов углекислого газа, проекты по декарбонизации, а также реализацию «зеленых» проектов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, на прошлой неделе bp представила министерству энергетики Азербайджана "дорожную карту" по декарбонизации.

Как отметил Джонс, Карабахский регион имеет большой потенциал с точки зрения достижения нулевых выбросов.

«Эти работы можно будет сравнить с «Контрактом века», - сказал он.

Также региональный директор bp подчеркнул, что сотрудничество компании с Азербайджаном ведется и в образовательных учреждениях.

«У нас есть ряд крупных проектов, ожидается реализация проектов по альтернативной энергетике. Мы горды сотрудничать со страной», - добавил он.