Цены на нефть в Токио выросли до максимума с июля 2008 года

Цены на нефть в Японии в понедельник выросли до максимума с июля 2008 года на фоне продолжающейся нестабильности на мировом рынке энергоресурсов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, цена за один килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 86 тыс. иен ($658), что примерно на $18 выше, чем в пятницу.

Вместе с тем, как отмечает агентство Kyodo, на рынке преобладают пессимистичные прогнозы, касающиеся продолжения периода нестабильности и повышения цен на сырье. В частности, они связаны с негативной оценкой решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле и августе.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту на добычу нефти объемом 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Таким образом, объем добычи в июле и августе составит 648 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, страны альянса продлили срок компенсации не до конца сокращенных объемов нефти для государств-должников до конца 2022 года.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и вступило в силу с 2017 года. С мая 2020 года сделка работает в обновленном виде и будет действовать до конца нынешнего года. Министры стран, участвующих в соглашении, на регулярных встречах определяют уровни добычи нефти на ближайший период. Крупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на них в совокупности приходится половина всей добычи в альянсе.