Нефть дорожает на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина, а также с сомнением относятся к способности ОПЕК+ нарастить добычу согласно новому плану. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64%, до 120,28 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 119,34 доллара.

"Ослабление ограничений на путешествия в Китае, как ожидается, поддержит спрос на нефть в ближайшие недели", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Research. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, поэтому ожидания по восстановлению экономической активности позитивно отражаются на прогнозах спроса.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+ по сделке. Альянс на заседании в начале июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

"Нереалистично ждать увеличения, близкого к основному показателю", — считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство.