БАКУ /Trend/ - Существуют перспективы дальнейшего наращивания поставок азербайджанского газа в Европу, сказал в интервью Trend посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

Он отметил, что проект "Южный газовый коридор" позволил напрямую поставлять азербайджанский газ в страны ЕС.

"Есть все возможности для увеличения экспорта, в связи с чем могут быть предприняты новые шаги. Конечно, для этого потребуется проведение соответствующих работ. Кроме того, есть заинтересованность стран ЕС в увеличении импорта нефти и газа из Азербайджана, и мы надеемся реализовать это в ближайшее время", - подчеркнул Михалко.

Отметим, что в январе - апреле 2022 года Азербайджан экспортировал в Европу 3,5 миллиарда кубометров газа.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.