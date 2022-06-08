Цена на азербайджанскую нефть выросла

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого июня выросла на 0,81 доллара относительно предыдущего показателя и составила 127,94 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,81 доллара – до 126,88 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,84 доллара, составив 86,39 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого июня повысилась на 1,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 125,8 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.