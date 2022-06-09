Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого июня выросла на 2,08 доллара относительно предыдущего показателя и составила 130,02 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,07 доллара – до 128,95 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,11 доллара, составив 88,5 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого июня повысилась на 2,49 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 128,29 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое июня составляет 1,7 AZN/USD.