Имеются различные пути для увеличения поставок энергоресурсов из Азербайджана в Европу - посол США

БАКУ /Trend/ - Имеются различные пути для увеличения поставок энергоресурсов из Азербайджана в Европу.

Об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос корреспондента Trend.

«Азербайджан может играть значимую роль в поставках большего объема газа в Европу. На данный момент в Европе высокий спрос на газ, и он останется на высоком уровне, так как Европа стремится диверсифицировать источники поставок. У Азербайджана также имеется большой потенциал ветровой и солнечной энергии. Одним из путей увеличения поставок газа является реализация проекта Транскаспийского трубопровода, ведутся обсуждения по техническим и политическим вопросам», - сказал он.