Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого июня выросла на 1,13 доллара относительно предыдущего показателя и составила 131,15 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,95 доллара – до 129,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,13 доллара, составив 89,63 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого июня повысилась на 0,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 128,93 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 июня составляет 1,7 AZN/USD.