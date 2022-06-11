Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 июня снизилась на 2,22 доллара относительно предыдущего показателя и составила 128,93 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,29 доллара – до 127,61 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,2 доллара, составив 87,43 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 июня снизилась на 1,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 127,55 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 июня составляет 1,7 AZN/USD.