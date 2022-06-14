Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 июня снизилась на 0,16 доллара относительно предыдущего показателя и составила 128,77 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,17 доллара – до 127,44 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,24 доллара, составив 87,19 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июня повысилась на 0,42 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 127,97 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 июня составляет 1,7 AZN/USD.