Названы сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария

БАКУ /Trend/ - Запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Болгарию, ожидается в июле этого года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сказал в ходе брифинга премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

"Нашей следующей большой победой, которой, надеюсь, мы добьемся в июле, будет открытие газопровода с Грецией, по которому пойдет азербайджанский газ. Еще на этой неделе я побываю в Баку, чтобы подтвердить объем поставок. У нас будет миллиард кубических метров газа, который поступит очень скоро. Ожидаю, что в июле - августе миллиард кубометров придет в Болгарию по цене, которая на данный момент в разы ниже рыночной", - сказал он.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

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