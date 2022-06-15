Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 679,9 тысячи баррелей, из которых 571,3 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 108,6 тысяч баррелей - на конденсат, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 27-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в мае 2022 года предусматривалось увеличить на семь тысяч баррелей - до 688 тысяч баррелей, а обязательства по сокращению предусматривались на уровне 30 тысяч баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 120,4 процента.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn