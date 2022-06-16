Росатом и Трубопроводная система КТК заключили соглашение о сотрудничестве

16 июня 2022 года Госкорпорация «Росатом» и АО «КТК-Р» заключили Соглашение о сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на «Росатом».

На площадке XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) документ подписали руководители компаний – Алексей Лихачев и Николай Горбань.

Стороны планируют развивать сотрудничество по таким направлениям, как энергообеспечение морских и трубопроводных объектов, а также заниматься локализацией производства оборудования на мощностях предприятий Госкорпорации «Росатом». Участники соглашения договорились развивать экологически безопасные технологии, внедрять цифровые и платформенные решения российского производства.

«Предприятия Госкорпорации «Росатом» обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом, позволяющими реализовать проекты для нефтегазовой отрасли. Подписание соглашения знаменует начало долгосрочного сотрудничества, направленного на развитие бизнеса сторон», – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы рассматриваем подписанное соглашение как основу для начала взаимодействия по целому ряду перспективных направлений. Это сотрудничество поможет нам продолжать повышать эффективность деятельности компании и выводить на новый качественный уровень промышленную и экологическую безопасность объектов консорциума», – отметил на церемонии подписания документа генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань.

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 400 предприятий и является одним из лидеров мировой атомной промышленности. «Росатом» занимает второе место в мире по запасам урана и пятое по объему добычи, четвертое место в мире по производству атомной энергии, контролирует 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана и 16,3 % рынка ядерного топлива.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.