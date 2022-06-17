Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 июня снизилась на 3,78 доллара относительно предыдущего показателя и составила 125,63 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,93 доллара – до 124,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,88 доллара, составив 83,02 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 июня повысилась на 3,88 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 124,28 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 июня составляет 1,7 AZN/USD.