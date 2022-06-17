«Татнефть» реализует геологоразведочный проект в Казахстане

БАКУ /Trend/ - ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз» подписали соглашение о реализации геологоразведочного проекта в Казахстане, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Президента Татарстана.

Сообщается, что подписание состоялось в ходе встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Так, в завершение встречи было подписано соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз».

«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России. Компания реализует стратегию эффективного наращивания запасов и расширения своего присутствия не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.

Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) – казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.