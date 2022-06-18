Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 июня снизилась на 3,66 доллара относительно предыдущего показателя и составила 121,97 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,66 доллара – до 120,37 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,61 доллара, составив 79,41 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 июня повысилась на 3,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 120,58 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 июня составляет 1,7 AZN/USD.