bp сократит выброс парниковых газов на «Шах Дениз»

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие SOCAR-KBR заключило контракт с BP Exploration на предварительное инженерное проектирование (FEED), капитальный ремонт и услуги по сопровождению тендеров для платформы Shah Deniz Alpha (SDA) в Азербайджане, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на KBR.

Как сообщается, этот проект значительно сократит общий углеродный след (выброс парниковых газов) SDA и повысит эффективность работы, обеспечив надежное, долгосрочное и доступное электроснабжение. SOCAR-KBR будет нести ответственность за услуги предварительного проектирования для вывода из эксплуатации существующих пяти главных генераторов на платформе SDA. Затем будет создан источник питания от разработанной KBR платформы Shah Deniz Bravo через подводные кабели и резервный генератор.

Этот проект будет реализован бакинским офисом SOCAR-KBR при поддержке специалистов по предметным вопросам лондонского офиса KBR.

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