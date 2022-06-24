Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 июня выросла на 0,79 доллара относительно предыдущего показателя и составила 118,57 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,87 доллара – до 117,12 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,72 доллара, составив 75,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 июня повысилась на 0,74 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 117,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 июня составляет 1,7 AZN/USD.