Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого июля понизилась на 11,08 доллара относительно предыдущего показателя и составила 117,72 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 11,11 доллара – до 116,35 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 11,6 доллара, составив 71,7 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июля снизилась на 11,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 113,15 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое июля составляет 1,7 AZN/USD.