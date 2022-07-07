Министр энергетики Азербайджана примет участие в церемонии открытия IGB

БАКУ /Trend/ - Седьмого июля министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отправился с рабочим визитом в Грецию, передает Trend со ссылкой на минэнерго.

«Министр энергетики Парвиз Шахбазов примет участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB), которая состоится восьмого июля в греческом городе Комотини», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью увеличения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.