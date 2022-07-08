Парвиз Шахбазов назвал объем экспорта азербайджанского газа в Грецию

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года Азербайджан экспортировал в Грецию 540 миллионов кубометров газа.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

Отметим, что Шахбазов и министр энергетики Греции Костас Скрекас обсудили перспективы развития газопровода TAP.

Напомним, что в январе - июне 2021 года Азербайджан экспортировал в Грецию 266,46 миллиона кубометров газа. Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.