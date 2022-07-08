Азербайджанский газ придаст мощный импульс энергетической независимости Греции и Болгарии - премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский газ, придаст мощный импульс энергетической независимости Греции и Болгарии.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на церемонии открытия IGB.

«Сегодня очень важный момент для Греции, Болгарии, Балкан и всей Европы. Потому что мы открываем не просто газопровод, а энергетический мост, который соединит Грецию и Болгарию», — сказал он.

Мицотакис отметил, что Греция защищает свою энергетическую независимость и, с другой стороны, становится энергетическим хабом для всей Европы.

«Трубопровод будет подключен к ТАР, а также будет снабжаться объектами в Александруполисе», — добавил премьер.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn