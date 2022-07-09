Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого июля повысилась на 1,53 доллара относительно предыдущего показателя и составила 121,25 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,52 доллара – до 119,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,2 доллара, составив 74,39 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого июля повысилась на 0,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 115,62 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.