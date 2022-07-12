Подорожание бензина АИ-95 на мировых рынках неизбежно: чего ждать Азербайджану?

БАКУ /Trend/ - Рост цен на нефть на мировых рынках ускоряет глобальную инфляцию. Хотя рост цен на нефть на мировых рынках увеличивает определенные доходы нефтедобывающих стран, он приводит к росту цен в целом.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азер Бадамов.

Депутат сказал, что рост цен на нефть приводит к росту цен и на нефтепродукты.

"Например, в большинстве стран мира цены на дизельное топливо и бензин меняются каждый день. Поскольку Азербайджан является нефтедобывающей страной, цены на нефтепродукты контролируются государством и поддерживаются на стабильном уровне. В соседних странах дизельное топливо и бензин дороже, чем в Азербайджане.

Если сравнить в целом, Азербайджан занимает 13-е место в мире по более низким ценам на нефтепродукты. Хочу отметить, что с марта текущего года цена бензина AИ-95 в соседних странах, таких как Россия выросла на 77,8%, Грузия - на 34,8%, Казахстан - на 10%, Турция - на 51,7%", - сказал депутат.

Он отметил, что хотя Азербайджан производит бензин АИ-92 и дизельное топливо, он импортирует бензины АИ-95 и АИ-98.

"Когда цены на бензи этих марок растут в странах, куда мы их импортируем, становится дороже и привозить их в нашу страну. Но до сих пор, несмотря на то, что импортные цены на бензины АИ-95 и АИ-98 выросли, компания-поставщик оплачивала повышение за счет собственных средств, а на внутреннем рынке повышения цен не допускалось. Так, цены на бензины марок АИ-95 и АИ-98 в нашей стране держатся стабильно с сентября 2021 года по сегодняшний день и, розничная цена бензина составляет 1,60 гапика за литр.

Однако за этот период цена на нефть на мировом рынке увеличилась на 65 %, и цены на нефтепродукты также выросли аналогичным образом. Конечно, сохранение стабильной розничной цены на реализуемый в нашей стране бензин АИ-95 и АИ-98 нанесло компании-поставщику огромные финансовые потери", - подчеркнул Бадамов.

Депутат добавил, что сравнительный анализ потребляемого топлива в стране показывает, что 91% автомобилей используют бензин АИ-92, последнее повышение цены на этот бензин было в январе 2021 года.

"В прошедший период государство удерживало цены на дизельное топливо и бензин АИ-92 на стабильном уровне, в основе чего стояла ​​цель усиления социальной защиты населения в стране. Высокооктановый бензин используется только в 9% автомобилей в нашей стране, которые являются дорогими автомобилями и управляются состоятельными людьми. Таким образом, несмотря на рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках, цены на топливо отечественного производства остаются стабильными.

Нефтеперерабатывающая промышленность Азербайджана обновляется. Планируется, что реконструкция Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева будет завершена в середине 2023 года. После реконструкции НПЗ начнется производство дизельного топлива и бензина по нормам Евро-5, что позволит нам устранить нашу зависимость от импорта и сохранить стабильность цен на топливо в стране. Азербайджанское государство всегда учитывало социальное положение населения при формировании цен на нефть, и я верю, что оно сможет полностью контролировать наш внутренний рынок после расширения местного производства", - добавил Бадамов.