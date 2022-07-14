В Азербайджане выросло производство электроэнергии - министр

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года выработка электроэнергии в Азербайджане выросла на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

Производство электроэнергии в Азербайджане в указанный период превысило 13,52 миллиарда киловатт-часов, отметил министр.

"Более 6,64 миллиарда киловатт-часов из них было экспортировано. Импорт электроэнергии составил порядка 71,1 миллиона киловатт-часов", - говорится в публикации.

Глава ведомства также сообщил, что ГЭС в Азербайджане увеличили выработку электроэнергии на 205,3 миллиона киловатт-часов - до порядка 1,163 миллиарда киловатт-часов.