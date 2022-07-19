Литва поддерживает удвоение объемов поставок газа из Азербайджана в Европу - Казис Старкевичюс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Литва поддерживает удвоение объемов поставок газа из Азербайджана в Европу.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель рабочей группы по литовско-азербайджанским межпарламентским связям Сейма (парламент) Литовской Республики Казис Старкевичюс, находившийся с визитом в Баку.

"В ходе визита в Азербайджан мы провели восемь встреч. В первый день состоялись встречи на уровне парламента, а во второй – на уровне исполнительной власти. Основными обсуждаемыми вопросами стали ситуация в мире, постконфликтная ситуация на Южном Кавказе, роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, сотрудничество в сферах науки, промышленности и сельского хозяйства.

Мы говорили о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики в рамках программы "Восточное партнерство". Мы поддерживаем удвоение объемов поставок газа из Азербайджана в ЕС. В этом контексте существуют перспективы для сотрудничества между портами Литвы и Азербайджана. Они должны быть связаны транспортной системой. В частности, в порту Клайпеда есть терминал сжиженного природного газа. Из Азербайджана можно поставлять газ в этот порт, откуда мы можем перенаправлять его в другие страны Европы. Литва готова хоть сегодня покупать азербайджанский газ", - сказал Старкевичюс.

По его словам, Литва уделяет большое внимание развитию альтернативной энергетики, в частности, солнечной.

"В Литве работает завод по производству солнечных батарей, и его продукция конкурирует с продукцией Китая. Мы можем совместно с азербайджанскими партнерами построить такой завод и в вашей стране. В ходе обсуждений мы также говорили об участии литовских компаний в создании "зеленой зоны" в Карабахе. Кроме того, компании из Литвы могут участвовать в проектах в сферах строительства, энергетики и сельского хозяйства в Карабахе. Наши компании могут реализовывать свои проекты в промышленных парках в этом регионе", - отметил Старкевичюс.

Он также рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества в транспортной сфере.

"Литва является крупным игроком в транспортной системе Европы. ЕС пересматривает принципы работы всего транспорта, есть планы по налаживаю связей, в том числе и по железным дорогам между Европой и Азией и Азербайджан также может стать частью новой транспортной системы", - сказал депутат.

По его словам, существуют большие перспективы для сотрудничества в сельском хозяйстве.

"Мы можем заниматься переработкой фруктов и овощей из Азербайджана и поставлять их в Европу. Партнерство между Литвой и Азербайджаном очень важно для экономики обеих стран", - заключил Старкевичюс.

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