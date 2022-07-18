Казахстан примет участие в программе FIRST по малым модульным реакторам в рамках сотрудничества с США

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков встретился с Временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями Бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия Программы «Совместное снижение угрозы» Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на Министерство.

Американской стороной предложено принять участие в программе FIRST - «Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов».

Программа направлена на оказание поддержки странам-партнерам США в наращивании потенциала в разработке национальной программы развития атомной энергетики в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности и нераспространения.

Программа дает возможность ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире.