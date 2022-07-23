Ускоряются административные процедуры для запуска IGB для транзита азербайджанского газа в Болгарию - исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Последний этап перед коммерческой эксплуатацией интерконнектора Греция-Болгария (IGB) включает выполнение ряда административных процедур под юрисдикцией нескольких болгарских и греческих учреждений.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева.

"Мы уже начали координировать свои действия со всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им в ускоренном выполнении всех административных требований. Со второй половины июня интерконнектор был заполнен пробными партиями природного газа. Трасса и ее наземная инфраструктура уже успешно протестированы, в том числе с транспортировкой природного газа в направлении Стара Загора – Комотини, а с начала июля станция Комотини также заправлена ​​газом", – сказала Георгиева.

Она отметила, что наиболее важной задачей сейчас является внедрение системы автоматизированного контроля и общего управления газопроводом (SCADA), а также предварительные работы, обеспечивающие безопасное функционирование инфраструктуры.

"Процесс продолжается, и он реализуется EPC-подрядчиком. Мы рассчитываем, что они осознают важность этой деятельности и будут настаивать на скорейшем завершении процесса. SCADA отвечает за передачу информации и всех данных, необходимых для безопасной эксплуатации газопровода, через сеть связи и предоставит диспетчерам возможность контролировать весь объект из удаленного централизованного центра управления. IGB станет первым полностью автоматизированным газопроводом в Болгарии, и крайне важно, чтобы система была полностью интегрирована и протестирована до того, как мы начнем ее коммерческую эксплуатацию. Теперь, когда ICGB был сертифицирован как независимый оператор системы транспортировки, что является для нас очень важной вехой, у нас есть месяц, чтобы внедрить в компании новую систему управления. Это внутренняя задача, но не менее важная", - добавила исполнительный директор.

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