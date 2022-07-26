Мировые цены на нефть растут более чем на 1%

Мировые цены на нефть во вторник утром активно растут из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,28%, до 101,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 97,94 доллара.

Нефтяной рынок в последнее время демонстрирует сильную волатильность, поскольку инвесторы пытаются оценить перспективы спроса и предложения. С одной стороны, потенциальное замедление глобальной экономики может привести к сокращению потребления сырья, с другой — по-прежнему сохраняется дефицит предложения, который удерживает цены на текущих уровнях.

"Существуют явные проблемы с поставками, с которыми сталкивается рынок, из-за чего до конца года будет наблюдаться дефицит предложения. Инвесторы имеют дело с большим количеством неопределенности", — сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).