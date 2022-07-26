Назначен новый вице-президент bp по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции

БАКУ /Trend/ - Колин Аллан назначен новым вице-президентом bp по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции, сообщает Trend.

Он сменил на этой должности Найла Хендерсона.

Колин Аллан работает в bp с 1999 года. Занимал различные должности в сфере коммерческой деятельности и развития бизнеса в подразделениях bp в регионе Северного моря, Азербайджане, Алжире, Анголе и Тринидаде.

Обладает большим опытом в области финансов. Участвовал в финансовых операциях в разных регионах.

У Колина Аллана долгая история работы с Азербайджаном. Он участвовал в переговорах по первой фазе разработки месторождения «Шах Дениз».

Твиттер: @Lyaman_Zeyn