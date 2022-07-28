Исполнительный директор о возможности увеличения мощности трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Для увеличения мощности прокачки интерконнектора Греция-Болгария (IGB) до пяти миллиардов кубометров в год необходимо построить компрессорную станцию ​​в Комотини (Греция).

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева.

"Учитывая соответствующую административную и нормативную процедуру, ICGB уже начала изучать и разрабатывать варианты, которые могут способствовать такому увеличению пропускной способности. Этот процесс происходит в тесном сотрудничестве с DESFA и TAP. Весь процесс все еще находится на ранней стадии. Тем не менее мы могли бы рассмотреть возможность увеличения мощности в конце 2023-го или в 2024 году, чтобы уложиться в сроки эксплуатационной готовности СПГ-терминала в Александруполисе. Этот проект взаимосвязан с IGB, и я уверена, что когда они будут введены в эксплуатацию, мощность прокачки интерконнектора достигнет своего максимума", - сказала Георгиева.

Она отметила, что как IGB, так и терминал СПГ в Александруполисе имеют решающее значение для достижения диверсификации для Болгарии, Греции и в целом региона Балкан, повышения конкуренции и укрепления безопасности поставок газа в регионе.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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