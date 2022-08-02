Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого августа понизилась на 6,81 доллара относительно предыдущего показателя и составила 105,97 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 6,79 доллара – до 103,81 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,86 доллара, составив 65,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого августа понизилась на 7,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 107,07 доллара за баррель.

Официальный курс на второе августа составляет 1,7 AZN/USD.