ЕС добился прогресса в закупке больших объемов газа у Азербайджана – Жозеп Боррель

БАКУ /Trend/ - Европейский союз добился прогресса в закупке большего объема трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Службу внешних действий ЕС, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.

"Нам уже удалось сократить долю российского газа в импорте ЕС с 40 процентов в начале года до примерно 20 процентов на сегодняшний день. Это было достигнуто, главным образом, за счет увеличения объема закупок сжиженного природного газа (СПГ), доля которого в потреблении почти удвоилась с 19 процентов до 37 процентов. Мы также добились прогресса в закупке большего объема трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана. В июле я сопредседательствовал на заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан, где мы приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. В более долгосрочной перспективе мы можем ожидать большего прогресса в процессе диверсификации», - говорится в заявлении.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и Европейским союзом был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

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