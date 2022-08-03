Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго августа понизилась на 1,4 доллара относительно предыдущего показателя и составила 104,57 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,41 доллара – до 102,4 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,05 доллара, составив 65,83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго августа понизилась на 0,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 106,56 доллара за баррель.

Официальный курс на третье августа составляет 1,7 AZN/USD.