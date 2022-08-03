Цены на нефть остаются стабильными на противоречивом внешнем фоне

Мировые цены на нефть в среду утром в целом не меняются за счёт разнонаправленного действия ряда факторов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,02%, до 100,52 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на столь же символические 0,01%, до 94,41 доллара.

В среду утром цены на нефть не имеют яркой динамики на ряде факторов. Так, по статистике Американского института нефти (API), запасы этого сырья в США за неделю по 29 июля увеличились на 2,2 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 0,4 миллиона.

Теперь инвесторы ожидают официальной статистики коммерческих запасов в США за прошлую неделю от минэнерго страны, которая будет опубликована вечером в среду. Аналитики при этом всё ещё ждут снижения запасов — на 0,6 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры ожидают итогов заседания ОПЕК+. По данным СМИ, альянс может обсудить сохранение текущего уровня или незначительное увеличение добычи.