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Обнародован уровень суточной добычи нефти в Азербайджане на сентябрь

Энергетика Материалы 3 августа 2022 17:40 (UTC +04:00)
Обнародован уровень суточной добычи нефти в Азербайджане на сентябрь

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - По итогам 31-го заседания министров стран ОПЕК+ суточная добыча нефти в Азербайджане на сентябрь установлена на уровне 718 000 баррелей, сообщает Trend в среду со ссылкой на сайт ОПЕК.

Как отмечается, министры стран ОПЕК+ приняли решение повысить уровень добычи стран-участниц на 0,1 миллиона баррелей в сутки в сентябре.

Участники совещания отметили динамичные и быстро меняющиеся основы нефтяного рынка, что требует постоянной оценки рыночных условий.

«Крайне ограниченное наличие избыточных мощностей требует их использования с большой осторожностью в ответ на серьезные перебои с поставками. Хроническая нехватка инвестиций в нефтяной сектор привела к сокращению избыточных мощностей по всей цепочке создания стоимости», - говорится в сообщении ОПЕК.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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