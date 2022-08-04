Внеоборотные активы Equinor в Азербайджане незначительно сократились за год

БАКУ /Trend/ - Внеоборотные активы норвежской компании Equinor в Азербайджане сократились с 1,654 миллиарда долларов на 31 декабря 2021 года до 1,609 миллиарда долларов на 30 июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на компанию.

К внеоборотным относят активы, приносящие предприятию доходы в течение более одного года, либо обычного операционного цикла, если он превышает один год.

Таким образом, внеоборотные активы Equinor в Азербайджане сократились на 2,7 процента в годовом исчислении.

В целом внеоборотные активы компании составили 61,754 миллиарда долларов на 30 июня 2022 года (по сравнению с 71,213 миллиарда долларов на 31 декабря 2021 года).

Отметим, что Азербайджан - один из крупнейших и наиболее давних международных партнеров Equinor. Компания работает в стране с 1992 года и является одним из ее крупнейших иностранных инвесторов.

Сегодня Equinor имеет долю в проекте разработки блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), а также в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Кроме того, компания является участником проектов разработки месторождения "Карабах" и перспективной структуры "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара".

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