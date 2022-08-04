Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего августа понизилась на 2,38 доллара относительно предыдущего показателя и составила 102,19 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,11 доллара – до 100,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,12 доллара, составив 63,71 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего августа понизилась на 3,41 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 103,15 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертого августа составляет 1,7 AZN/USD.