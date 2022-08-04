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Цена нефти Brent опустилась ниже $96 за баррель впервые с 14 июля

Энергетика Материалы 4 августа 2022 17:29 (UTC +04:00)
Цена нефти Brent опустилась ниже $96 за баррель впервые с 14 июля

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $96 за баррель впервые с 14 июля 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:11 стоимость Brent теряла 0,98%, опускаясь до $95,83 за баррель.

К 16:19 мск цена Brent ускорила снижение и находится на уровне $95,53 за баррель (-1,29%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2022 года дешевеет на 1,08% - до $89,68 за баррель.

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