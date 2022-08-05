Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого августа понизилась на 5,58 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,61 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 5,46 доллара – до 94,83 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,79 доллара, составив 59,92 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого августа понизилась на 5,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 97,77 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое августа составляет 1,7 AZN/USD.