Развивая сотрудничество с Азербайджаном, Урсула фон дер Ляйен укрепляет энергобезопасность ЕС

БАКУ /Trend/ - Забавно наблюдать за тем, как 50 французских депутатов решили определить за 28 стран-членов ЕС как им строить отношения с Азербайджаном в области обеспечения своей энергобезопасности. Имея минимальные, в основном навязанные армянской стороной, представления об отношениях ЕС с Азербайджаном в энергетической сфере, а также о ситуации на Южном Кавказе, они претендуют на объективность и пытаются «продать» общественному мнению Франции позицию официального Еревана под зонтиком заботы о «расточительном использовании ресурсов нашей планеты» и недопустимости зависимости от «стран с воинственными устремлениями».

Оставим в стороне ангажированность депутатов, многие из которых представляют районы компактного проживания армян. Нам не привыкать к тому, что те, кто сильнее всех выступают против коммунотаризма, преимущественно исламского, являются ведущими адвокатами коммунотаризма армянского. Но вернёмся к сути вопроса.

Азербайджан стал надежным партнером ЕС в энергосфере не сегодня, а в 1997 году, когда каспийская нефть из новых каспийских месторождений стала поступать на европейские и мировые рынки. В течение минувших 25 лет - немалый срок для страны, возродившей свою независимость в 1991 году - Азербайджан остаётся надёжным источником поставок энергоресурсов для Европы, важным фактором укрепления ее энергобезопасности, прежде всего, Греции, Болгарии и Италии. Начиная с 2014 года, в рамках строительства Южного газового коридора на территории Грузии, Турции, Греции, Албании и Италии, а также интерконнектора Греция-Болгария азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR вместе со своими партнёрами инвестировала десятки миллионов евро на реализацию социальных программ в данных странах в рамках Corporate Social Responsibility. В Греции этот бюджет составил 22 млн евро, Италии - 12, Албании - 14. Компании Италии получили подряды от ЮГК в объеме 8 млрд. евро, инвестиции в экономику Албании составили - 2 млрд., Греции - 1.5 млрд. евро. При поддержке SOCAR почти полностью газифицирована территория Грузии. Сегоднявместе с балканскими странами - Албанией, Боснией, Хорватией, Монтенегро SOCAR изучает возможности развития газовых и газотранспортных систем этих стран. Рассматривается возможность подключения стран Центральной Азии к Южному газовому коридору. Вот что такое азербайджанский газ на европейском рынке. Таковы реалии и перспективы, и они более убедительны, чем пристрастная демагогия авторов статьи в "Ле Монд".

На этом фоне абсурдным выглядит тезис авторов трибуны о связи доходов от экспорта газа с «устранением армян в Карабахе и Армении». Напомню о фактах: оккупировав Карабах в 1992-1993 гг., Армения осуществила этническую чистку, из Карабаха были изгнаны, помимо азербайджанцев, представители 46 этнических и религиозных меньшинств, а это почти 8% населения бывшей НКАО. Карабах впервые в своей многовековой истории превратился в моноэтнический регион, фактически, в армянскую военную казарму. Варварски были уничтожены памятники культурного и религиозного наследия не только азербайджанского, но и других этносов, проживавших в Карабахе. И сегодня, после освобождения Карабаха, в противоположность тому, о чем утверждают авторы трибуны, доходы от газа и нефти помогают нам возрождать Карабах, разминировать минные поля, строить современные дороги и аэропорты, восстанавливать разрушенные армянами города и села, памятники нашей культуры и архитектуры, мечети и церкви. От результатов этого созидательного процесса получат выгоду все граждане страны, в том числе и армяне.

Дилетантство и предвзятость авторов видны и в другом фрагменте их статьи - «Азербайджан и Турция пытаются навязать Армении открытие через ее суверенную территорию коридора, соединяющего Турцию с Азербайджаном». Даже поверхностное ознакомление с историей региона помогло бы им понять, что речь идёт о восстановлении транспортного сообщения Азербайджана с частью его территории, с Нахчываном. Этот коридор существовал всегда, с 1920 до 1992 гг., до того момента, когда в ходе своих агрессивных действий Армения перекрыла автомагистраль и разобрала железную дорогу, поставив Нахчыван в блокадное положение. И здесь нет места для демагогии и фантазий - этой 20-летней блокаде будет положен конец, транспортные коммуникации будут восстановлены и их статус будет аналогичен Лачинскому коридору.

Мне также непонятна ирония депутатов в отношении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Баку предложил Еревану четкие, признанные во всем мире принципы для двустороннего мирного договора – взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, отказ от территориальных притязаний, восстановление коммуникаций, установление дипотношений и взаимовыгодное сотрудничество. К сожалению, Армения не реагирует на эти предложения, затягивает процесс открытия коммуникаций, имитирует переговорный процесс и, по сути, пытается сорвать процесс подготовки мирного договора.

В связи с этим не могу не коснуться тезиса об «амбициях Азербайджана в отношении армянского региона Сюник». Напомню, что этот азербайджанский регион был незаконно, против воли азербайджанского народа, передан Армении 2 декабря 1920 года в рамках поддержки пришедшего к власти в Эривани коммунистического правительства Армении. Мнения азербайджанского населения, которое на момент последней официальной переписи населения (перепись Российской империи 1916 года) составляло большинство в этом регионе, никто не спросил. Российские большевики не предоставили ему не только национально-территориальной, но даже культурной автономии.

Поэтому Азербайджан сегодня занимает вполне логичную позицию - если Армения не признаёт международно признанные границы Азербайджана, то и Азербайджан не будет признавать территориальную целостность и границы Армении.

Армения должна признать вышеупомянутые принципы, научиться жить в гармонии с международным правом и со своими соседями, отойти от вековой традиции культивирования ненависти к Турции и Азербайджану. Шовинизм и национализм не помогли Армении - они сделали ее слабым и зависимым государством.

Точно также, как стимулирование французскими депутатами враждебности к Азербайджану, высокомерные и оскорбительные декларации в адрес его народа и руководства в течение 2017-2022 гг. не принесли дивидендов стране, интересы которой они призваны защищать. Имидж Франции в Азербайджане находится сегодня на самой низкой исторической отметке, а французская дипломатия и французский бизнес потеряли свои некогда привилегированные позиции в Азербайджане. Пора извлечь уроки из ошибок и научиться уважительному диалогу и сотрудничеству.